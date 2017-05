Trabalhador morre após ser atingido por disco de lixadeira no interior do Acre

O trabalhador José Santiago Neto, de 60 anos, morreu após o disco de uma lixadeira quebrar e atingi-lo no abdômen e na artéria aorta. O acidente ocorreu nesta sexta-feira (12) no galpão da empresa em que a vítima trabalhava no bairro Nossa Senhora das Graças, em Cruzeiro do Sul, interior do Acre.