Polícia prende homem acusado de homicídio com fuzil em Rio Branco

Gilcemir Barbosa foi preso na Operação Iter Criminis, da Polícia Civil. Barbosa é suspeito de ter matado Raimundo da Costa.

Gilcemir Diniz Barbosa foi preso na manhã desta sexta-feira (12) no bairro Sobral, em Rio Branco, com um fuzil ponto 30. Barbosa é suspeito de ter matado Raimundo Nonato da Costa, de 41 anos, morto na quarta (10), no bairro Airton Sena.

A prisão de Barbosa foi feita durante a Operação Iter Criminis, deflagrada na madrugada desta sexta. “Conseguimos prender ele em flagrante uma vez que estava com droga e um fuzil devidamente municiado com 40 munições. Narrou todos os fatos do crime, mas alegou que foi uma vingança pessoal”, contou o delegado Rêmulo Diniz.

Ainda segundo Diniz, o suspeito negou a participação de outra pessoa no crime. Porém, a polícia desconfia do envolvimento de uma segunda pessoa. “Diz que estava sozinho, mas temos testemunhas que apontam que tinha outra pessoa. As investigações vão continuar”, concluiu. Fonte: G1