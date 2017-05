Para identificar possíveis rotas de fuga, Iapen implementa rondas externas em presídio de Rio Branco

Para identificar possíveis rotas de fuga e ilícitos deixados nas proximidades da unidade prisional Antônio Amaro, em Rio Branco, o Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-AC) implementou rondas externas na unidade. Segundo o diretor do presídio, Jacson Loreiro, as vistorias, que devem ser feitas de forma periódica, ocorrem em uma área de mata que tem cerca de um hectare.