Justiça mantém decisão e prefeitura é obrigada a matricular três crianças em creche, em Rio Branco

A justiça do Acre manteve a obrigatoriedade de a Prefeitura de Rio Branco matricular três crianças, com idades entre dois e quatro anos, em creches da capital. Conforme o Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC), a gestão municipal fez um pedido de efeito suspensivo que foi indeferido pela 2ª Vara Cível que determinou que as crianças tenham acesso garantido a educação básica.

O promotor destacou ainda, que o município pode alegar que as creches estão superlotadas, mas, se a gestão não tem condições, é obrigada a construir, alugar e até pagar por uma matrícula na rede particular para que o direito da criança seja atendido.

Ainda este ano devem ser inauguradas as creches do Residencial Rosa Linda e a Jacamim, no bairro São Francisco com dez novos centros atendendo crianças de 2 a 5 anos. Apesar do aumento das vagas, o promotor afirmou que a ampliação ainda não atendia a demanda.

Fonte: G1