‘Durmo e acordo pensando nele’, diz mãe de menino que sumiu no AC e deixou 14 livros criptografados

Então me sinto grávida. Grávida dessa espera de esperar você voltar, de outra vez te acolher dentro dos meus braços”. O trecho do texto faz parte de uma carta escrita pela psicóloga e empresária Denise Borges, mãe do estudante Bruno Borges, desaparecido desde 27 de março. O jovem deixou para trás a família e 14 livros codificados em seu quarto na capital do Acre, Rio Branco.

A carta que Denise fez para o filho ganhou proporção nas redes sociais e também nos aplicativos de mensagens no domingo (7), quando o sumiço do jovem completou 40 dias e ela acreditava que ele voltaria. No texto, ela fala da saudade e da falta de notícias do filho, que sumiu há quase 50 dias. A empresária diz que “está grávida” de Bruno e que sente a necessidade de vê-lo.

Ao G1, a mãe diz que não cria mais expectativas em relação à data que o filho deve voltar. Segundo ela, a família chegou a esperar que Bruno chegasse no aniversário do pai ou até mesmo no do irmão, que é gêmeo do estudante, porém, a espera foi frustrada e Denise diz tentar evitar a ansiedade e frustração. Por isso, acredita que ele também não deve aparecer no Dia das Mães, comemorado neste domingo (14).

“Eu não quero alimentar mais nenhuma expectativa do dia que ele vai chegar, porque não chegou no aniversário do pai dele, não chegou no aniversário dele e não vou ficar alimentando expectativa para chegar no dia e ficar frustrada e amanhecer mal. Eu espero mesmo em Deus, não vou botar data. Vou acreditar que Deus mandará ele de volta”, diz.

Denise revela ainda que, após ler os 4 livros que já foram decodificados pela família, chegou a acreditar que o jovem voltaria no 40º dia do desaparecimento, o que não aconteceu. Após um mês do caso, a família chegou a falar que 5 livros tinham sido codificados, porém, a empresária revela que o volume dois não foi e que há uma mensagem de Bruno informando que ele pode ser publicado por último.

Para amenizar a falta do filho, a mãe reforçou ainda mais a sua ligação com a religião e com a igreja. Sempre muito ligada ao trabalho, Denise conta que atualmente criou uma rotina em que trabalha sua espiritualidade.

“Minha energia sempre foi voltada para o trabalho, então eu não fazia o que eu estou fazendo desde que o Bruno se ausentou. Eu me apeguei muito, entrei para o grupo da novena da Misericórdia, eu ajoelho, vou no Santíssimo. Ajoelho no meu quarto, fico esperando dar 1h da manhã aqui em Rio Branco, porque são 3h lá no Sul, e 3h é a hora da Misericórdia. Eu faço a novena da Misericórdia, aí vou à igreja, falo com o padre. Eu fico a manhã toda em função disso. Eu já sabia do poder divino, mas agora eu tenho passado por experiências maravilhosas”, pontua.

Mesmo com a aflição de não saber onde o filho está, Denise passa tranquilidade e carinho ao falar do jovem e da obra deixada por ele. Porém, revela que essa serenidade não foi desde o início do caso, mas sim com muito trabalho.

“Eu estava desesperada. Mas, um dia ajoelhei, entreguei para Deus e no outro dia eu estava como se nada tivesse acontecido. Muitas experiências maravilhosas”, relata.

Questionada se algum dia já sonhou com o filho, Denise diz que não consegue lembrar dos sonhos, o que a deixa triste. “A minha vida toda, nunca lembrei de sonho. E eu fico muito triste com isso. A minha busca é essa: lembrar do sonho, porque sei que todo mundo sonha”, conta.

A empresária diz ainda que a filha chegou a sonhar com o estudante no dia 7 de maio. “Ela disse que chegou em casa e o Bruno estava na cama do Rodrigo do jeito que ele costuma ficar deitado, porque ele só deita de barriga para cima. Ele estava lá, abraçou ela e disse o motivo por ter se ausentado e que estava muito feliz em estar com a família”, relembra.

Bruno Borges deixou 14 livros criptografados e família tenta decodificar volumes (Foto: Reprodução/Rede amazônica Acre)

Trabalho em família

Os 14 livros deixados por Bruno estão sendo decodificados pela irmã mais velha e por um amigo. O pai do jovem, Athos Borges, também tem procurado uma editora para publicar o primeiro volume. Segundo Denise, todos devem ser publicados na ordem em que Bruno sugere. Ela diz ainda que a leitura dos quatro livros a ajudou a entender melhor o desaparecimento do filho e as ideias defendidas por ele.

“Lógico que me ajudou a entender. Me sinto mais confortada”, destaca. O trabalho para a tradução dos livros de Bruno envolve toda a família. Denise ficou responsável por digitalizar os livros e o pai pela divulgação. Os irmãos se debruçaram nas chaves para decodificar o que está em cada exemplar.

Há livros que têm mais de 200 páginas. “Posso falar dos quatro que li. O assunto abordado é a filosofia, questões ligadas ao conhecimento e teorias que ele vivenciou na prática, estudou e chegou a uma conclusão. Ele também fala dos efeitos colaterais de quando você entra em êxtase. Ou seja, é bem interessante”, revela.

‘Tenho que ter fé e paciência’

O desaparecimento de Bruno também tem trazido mudanças para a família, inclusive comportamentais. Nesse período, Denise conta que eles evitaram locais com muito movimento. “Foram 40 dias sem ir almoçar fora de casa. E eu sou uma pessoa ansiosa, mas até nisso Deus tem me curado, porque não tem jeito de querer pressa numa história como essa”, diz.

Ela conta ainda que toma remédio para ansiedade, mas que procurou se apegar ainda mais em Deus e na sua religião. “O único jeito que tem é esperar. Tem que esperar. Deus não erra. Ele tem me trazido uma coisa que nunca tive na minha vida: paciência. Eu sempre fui imediatista, a ponto de tomar remédio. Eu tenho que tomar remédio para ser menos ansiosa. E o que está acontecendo na minha vida?”, pondera.