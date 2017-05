Divulgada a lista de convocados para testes de aptidão física da Polícia Militar do Acre

A Secretaria de Estado da Gestão Administrativa (SGA) divulgou nesta sexta-feira (12) a lista dos convocados para os testes de aptidão física (TAF) referentes à segunda fase do concurso público para o cargo de aluno soldado da Polícia Militar do Acre, realizado no dia 23 de abril. A relação de nomes está disponível no Diário Oficial do Estado (DOE) a partir da página 34.