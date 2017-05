O ransomware WannaCry está assolando várias partes do mundo nesta sexta-feira (12). Se você quiser acompanhar uma linha do tempo e entender mais sobre o ataque hacker.

Os relatos indicam que os cibercriminosos estão cobrando US$ 300 por computador bloqueado via ransomware. Caso você não saiba, o ransomware é um tipo de malware que, quando entra em um sistema, restringe o acesso e cobra um valor “resgate” para que o usuário possa voltar a acessá-lo. Por exemplo, ao clicar ou baixar um arquivo malicioso, o computador de uma companhia é completamente compactado via criptografia. As companhias praticamente não têm como pegar novamente esses arquivos, a não ser que pague o valor estabelecido pelo invasor — normalmente em bitcoin. Um modus operandi sofisticado, refinado, que não deixa traços, marcas ou trilhas de quem fez isso.

Abaixo, você acompanha mapa ao vivo mostrando as novas infecções do WannaCry

