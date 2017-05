Agente penitenciário é preso após deixar celulares em ventilação de cela de presídio no AC

Um agente penitenciário, de 43 anos, foi preso na noite desta quinta-feira (11) após deixar dois celulares na ventilação de uma das celas da unidade prisional Evaristo de Morais, em Sena Madureira, interior do Acre. O delegado que investiga o caso, Marcos Frank, informou que o agente confessou o crime e afirmou que estava sendo ameaçado pelos presos.

O Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-AC) informou que um processo administrativo foi instaurado para apurar o caso e que o agente preso pode perder o cargo.

“Ele disse que estava sendo ameaçado pelos presos. Essa foi a justificativa, mas já tinha uma investigação anterior apontando ele como sendo integrante uma facção criminosa. Ao que consta, ele entrou somente com celulares. Não identificamos ainda se ele entrou com celulares outras vezes além dessa”, disse o delegado.

Em depoimento, de acordo com Frank, o agente penitenciário não quis informar para quem seriam destinados os celulares. “Ele colocou os celulares na ventilação para que alguém pegasse, mas não disse quem seria. Alguém viu ele saindo do local, conversaram com o ele e ele confirmou”, concluiu.

Fonte: G1