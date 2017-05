Acadêmica de direito é escolhida nova Miss Acre

Kailane Amorim, de 23 anos, é acadêmica do 5º período de direito. Jovem foi eleita Miss Acre durante festa na noite de quinta-feira (11), em Rio Branco.

A acadêmica do 5º período de direito Kailane Amorim, de 23 anos, foi escolhida como a nova Miss Acre durante uma festa na noite de quinta-feira (11), no saguão de festas do hotel Villa Rio Branco Concept Hotel.

A jovem de 1,72 metro de altura vai representar a beleza da mulher acreana no Miss Brasil Universo 2017 e concorrer com outras 26 candidatas estaduais. Kailane é natural do município de Brasileia, a 232 quilômetros de Rio Branco, capital acreana.

Kailane participou da edição do Miss Acre de 2014 e chegou a ficar em uma boa colocação, mas acabou perdendo o pódio para a estudante de arquitetura e urbanismo Iasmyne Sampaio, de 19 anos.

Kailane tem 23 anos e é acadêmica do curso de direito, em Rio Branco (Foto: Divulgação)

Regulamento

O Miss Estadual define alguns critérios específicos que devem ser seguidos para “criar um padrão para todas as candidatas, criando assim um ambiente único e competitivo”, diz o regulamento. As candidatas não devem ser casadas ou mães nem estarem grávidas. Também devem ter no mínimo nível superior incompleto ou completo, ou curso técnico.