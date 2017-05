Trabalhadores rurais comemoram criação da Feira do Tancredo Neves

Produtores do Assentamento da Brahma celebraram com café da amanhã nesta quinta-feira, 11, a criação da Feira no bairro Tancredo Neves. O novo espaço oportuniza a comercialização de alimentos produzidos no Assentamento. A confraternização foi a forma que a comunidade encontrou para agradecer o apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Agricultura e Floresta (SAFRA) e o empenho do prefeito Marcus Alexandre nesse processo. “A gente vem de uma história de luta. Sem o suporte da Prefeitura, da equipe da SAFRA, a gente não tinha como estar aqui hoje, vendendo o que a gente produz. É mais um passo, um bom começo, de um esforço que a gente vai continuar fazendo para que a feira possa crescer e ficar ainda melhor”, ressaltou a presidente da Associação de Produtores do Assentamento Brahma, Zirlândia Gomes.

Sensível ao agradecimento, Marcus Alexandre fez referência à história daquela comunidade. “A gente tem acompanhado a luta de vocês. Parabéns pela perseverança, por terem acreditado. Fico muito feliz de poder compartilhar com vocês esse momento”, declarou o prefeito.

Realizada sempre às quintas-feiras, a Feira do Tancredo disponibiliza ao consumidor frutas, hortaliças, legumes produzidos pelos Assentados do Brahma.

Atualmente, há em Rio Branco mais de 30 feiras de bairro que garantem o sustento de centenas de famílias e fortalecem a economia do município. Além de investimento na criação e manutenção de espaços, o apoio à agricultura familiar inclui a ampliação da frota de caminhões que asseguram transporte para 95 associações de produtores, beneficiando diretamente mais de duas mil famílias. Os produtores contam ainda com assistência técnica de uma equipe composta por 30 profissionais que atendem às demandas da produção do município. A ampliação do Programa de Mecanização Agrícola permitiu aumentar a frota de tratores que garantem a preparação de 1 mil hectares/ano para a produção de mais de 50 produtos da agricultura familiar que, além das feiras, abastecem mercados e a CEASA. Com informações oriobranco.net