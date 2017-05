Testemunhas do caso Rafael Frota devem ser ouvidas nesta sexta-feira em Rio Branco

Após quase um ano do falecimento do jovem Rafael Chaves Frota, que morreu baleado no dia 2 de julho de 2016, na Boate Set Club, em Rio Branco, a justiça deverá ouvir na manhã de sexta-feira (12) as testemunhas do caso. É o que afirma o pai de Rafael, Guttemberg Lopes Frota, em entrevista concedida à ContilNet na manhã desta quinta-feira (11).

De acordo com Lopes, uma conhecida sua recebeu da justiça uma convocação para depor na 2ª Vara da Cidade da Justiça, no intuito de dar esclarecimentos sobre o caso.

De acordo com o pai de Rafael, outras pessoas também devem prestar depoimento sobre o caso. “Só tive acesso a essa informação graças a uma pessoa próxima que foi chamada para depor”, informou.

Entenda o fato

Uma suposta briga iniciada na boate resultou na morte do jovem que foi atingido por um tiro efetuado pelo policial federal Victor Campelo, na madrugado do dia 2 de julho. Inicialmente, o policial foi preso e autuado por homicídio qualificado. Entretanto, após a conclusão do inquérito, começou-se a trabalhar com a hipótese de legítima defesa, tendo em vista que o PF estava sendo agredido por um grupo que estava na boate. Com informações Everton Damasceno