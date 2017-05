Rio Branco tem a 12ª tarifa mais barata do Brasil no transporte coletivo

Estudo apresentado na edição de abril da revista NTU, publicação segmentada para o setor de transporte de passageiros, apontou Rio Branco como 12ª capital com a tarifa de ônibus mais em conta no Brasil. O valor do bilhete é de R$ 3,50. O preço foi ajustado no início deste ano entre os concessionários e a prefeitura. As passagens das quatro capitais avaliadas estão com valores bem próximos. Fortaleza R$ 3,20; Belém, R$ 3,10; Teresina, R$ 3,30; e Porto Velho, R$ 3,00. A tarifa mais alta é a de Curitiba (PR) chegando a R$ 4,25.

O informativo também traz os valores dos vencimentos básicos dos motoristas e cobradores de todo país. São Paulo ficou em primeiro lugar e as demais capitais estão em iguais condições salariais. Com informações atribuna