Rio Branco realiza Dia D de vacinação contra gripe neste sábado, 13

Todos os Centros de Saúde e Unidades de Referência em Atenção Primária (URAPs) de Rio branco funcionarão neste sábado, 13, o Dia D de vacinação contra a gripe. A referência da mobilização, onde será feita a abertura do Dia D, é a USF do Adalberto Aragão, mas os interessados podem procurar também as unidades Claudia Vitorino, Hidalgo de Lima, Roney Meireles, Souza Araújo, São Francisco, Barra Y Barral, Mário Maia, Deuzimar Pinheiro, Vila Ivonete, Rosângela Pimentel, Eduardo Assmar e Ary Rodrigues.

Três postos de vacinação também estarão funcionando no Terminal Urbano e nos supermercados Araújo Mix e Atacadão.

De acordo com o Departamento de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), o público-alvo soma 89.101 e a meta é atingir pelo menos 90% desse total: 80.105 pessoas. Os grupos prioritários são idosos, professores, crianças, gestantes e mulheres que deram à luz recentemente (até 45 dias após o parto), profissionais de saúde e portadores de doenças crônicas.

“A meta é reduzir a mortalidade, complicações e internações decorrentes dessas infecções”, disse Socorro Martins, diretora do Departamento de Vigilância Epidemiológica.

Da Assessoria

Fotos: Assis Lima/Asscom