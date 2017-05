Repasse de R$27 mi caiu na conta das prefeituras do Acre

As prefeituras do Acre receberam nesta quarta-feira, 10, R$27 milhões brutos do 1º decêndio de abril do Fundo de Participação dos Municípios. O mês de maio, conforme a oscilação típica do FPM, é considerado um bom mês do repasse, devido a entrada de receitas nos cofres públicos provocadas pelo resultado da Declaração de Ajuste Anual de imposto a pagar pelos contribuintes –mas, ainda assim, o valor é 4,5% menor que o valor repassado no mesmo período do ano passado. Com informações atribuna

