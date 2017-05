Redução de chuvas começa a partir do dia 15, Prevê meteorologia

As chuvas devem começar a diminuir em todo o Acre, a partir de meados deste mês, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Desde o início do mês, no entanto, os acreanos, que passam por um inverno amazônico rigoroso desde o final do ano passado, começaram a usufruir de sol mais intenso e por períodos mais longos, o que marca o início do verão na região.

A partir de agora, de acordo com a previsão, os maiores picos de temperatura serão verificados nas regiões sul e sudeste do Estado, que entram agora em estiagem prolongada e onde os termômetros vão registrar níveis sempre maiores até alcançar 38 graus de média, com mínimas previstas para 27 graus, segundo o instituto. Com informações atribuna