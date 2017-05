PT aprova nomes para governo e senado. Emilson Farias deve se filiar a outro partido da Frente Popular

Com delegados dos 22 municípios do estado, a plenária do 6º Congresso do PT, realizada no último fim de semana, na capital, apresentou formalmente os nomes de Marcus Alexandre, Nazaré Araújo e Daniel Zen para a disputa do governo do Estado, anunciou a possibilidade de apoio a Emilson farias, que deve se filiar a outro partido da Frente Popular, para o cargo e confirmou Jorge Viana e Ney Amorim para a disputa do Senado.

O novo presidente estadual do partido, deputado Daniel Zen destacou o nível elevado das discussões e o clima de união que envolveu a todos. “Parabéns aos companheiros e companheiras. A todos, sem exceção. Com unidade e firmeza garantimos mais uma vez a qualidade do Encontro do PT”, disse. Quinhentos militantes, escolhidos como delegados, além do governador Tião Viana, sua esposa, Marlúcia Cândido, o prefeito da capital, Marcus Alexandre, parlamentares e secretários aprovaram as moções apresentadas e o partido divulgou nota ao fim dos trabalhos, cujo teor é o seguinte:

MOÇÃO DE APOIO

Os militantes do Partido dos Trabalhadores reunidos no 6º Congresso Estadual do Partido, nos dias 5 e 6 de maio de 2017, na condição de delegados eleitos pelo conjunto partidário nos vinte e dois municípios do Acre, ante o processo de discussão e definição da chapa a ser apresentada pela Frente Popular nas eleições de 2018, pela presente, manifestam apoio à Direção Regional na apresentação de lideranças petistas aos cargos em disputa, a saber:

Ao Governo do Estado – apresentação dos nomes dos companheiros Marcus Alexandre, prefeito de Rio Branco; Daniel Zen, deputado estadual e líder do governo na ALEAC, e Nazareth Araújo, vice-governadora.

Ainda ao Governo, o PT recepciona com alegria a indicação, por partido aliado, do delegado Emilson Farias.

Ao Senado Federal – apresentação dos nomes dos companheiros Jorge Viana, ex-governador e atualmente Senador da República, como candidato à reeleição, e Ney Amorim, deputado estadual e presidente da ALEAC, para a outra vaga da FPA.

Os nomes dos companheiros serão apresentados e debatidos nas instâncias de decisão da Frente Popular do Acre, a quem reconhecemos legitimidade para as deliberações sobre o tema.

Rio branco, Acre, 6 de maio de 2017.

DELEGADOS E DELEGADAS DO 6º CONGRESSO ESTADUAL DO PT-ACRE