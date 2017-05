Programa leva ações e serviços para os moradores da Regional Seis de Agosto

A Prefeitura de Rio Branco, em parceria com o governo do Estado por meio de suas diversas secretarias, e a Associação de Mulheres do 2º Distrito, oferece nesta sexta-feira, 12, uma variedade serviços para os moradores da Regional Seis de Agosto, que abrange 15 bairros. As atividades, que iniciam às 8h e se estendem até às 15h, incluem ações de saúde, educação e lazer e acontecem na sede do Lions Club, em frente à Praça da Juventude, no bairro Cidade Nova. A ação é organizada é coordenada pela Secretaria Adjunta da Mulher (SEMAM).

A população contará com teste rápido de HIV, sífilis e hepatite, vacinação, testes de pressão arterial e glicemia. Haverá ainda o Forró do Senadinho, cinema infantil, grupo de capoeira, brincadeiras para as crianças, contação de história, feira de Economia Solidária e serviços da SEPMulheres. Manicures também estarão à disposição de quem for ao local nesta sexta-feira.

Todas as ações e serviços ofertados são realizados diariamente pelos diversos equipamentos públicos que funcionam na Regional Seis de Agosto, como o Centro de Saúde Dr. Mário Maia, Casa Rosa Mulher, Centro da Juventude, Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, Centro Comunitário Neném Sombra e Casa de Leitura da Gameleira.

“Já ofertamos todos esses serviços nos equipamentos públicos no dia a dia. E juntar tudo isso em um local é uma forma de divulgar essas ações para que a população possa usufruir de todos os nossos serviços, mas sobretudo tem o objetivo de aproximar a Prefeitura da comunidade levando serviços para perto das pessoas”, destaca Lidianne Cabral, secretária Municipal da Mulher, organizadora da ação.

São parceiros na ação desta sexta-feira, as secretaria municipais de Articulação Comunitária e Social (SEMACS), da Mulher (SEMAM), de Cidadania e Assistência Social (SEMCAS), da Juventude (SEJUV) e do Meio Ambiente (SEMEIA), além da Coordenadoria do Trabalho e Economia Solidária (COMTES), da Fundação Municipal de Cultura Garibaldi Brasil (FGB), da Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres do Acre (SEPMulheres), do Instituto Dom Moacir (IDM), da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM) e da Associação de Mulheres do 2º Distrito. Com informações oriobranco.net