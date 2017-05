Prefeitura de Senador Guiomard divulga edital para processo seletivo na área de Educação

O prazo de validade do processo é de 10 meses, a partir da data de publicação da homologação do resultado final

A Prefeitura de Senador Guiomard abriu inscrições para processo seletivo para 19 vagas para bolsistas no Projeto ‘Asas da Florestania Infantil’. Os selecionados vão atuar como agente educador para educação enfantil em regime semipresencial, com atendimento domiciliar em áreas rurais de difícil acesso. O valor da remuneração será correspondente a um salário mínimo R$ 937,00.

Inscrição

As inscrições podem ser feitas até o próximo sábado (13) por meio de preenchimento de formulário de inscrição disponível na Secretaria Municipal de Educação do município em que reside; No ato da inscrição, o candidato deve entregar cópia dos documentos pessoais (Carteira de Identidade, Cadastro de Pessoa Física – CPF, Comprovante de Endereço) e comprovante de escolarização (Diploma de Ensino Médio ou declaração de que está cursando o Asas da Florestania Médio) ou Certificado de conclusão do Ensino Fundamental Completo.

Prova

O processo seletivo simplificado se dará por meio de entrevista, no dia 17 de maio, na secretaria de educação do município, com início às 9h. O resultado será divulgado no mural da prefeitura e na Secretaria Municipal de Educação, a partir do dia 19 de maio. Todas essas datas devem ser acompanhadas, pois podem ocorrer mudanças.

O prazo de validade do processo seletivo simplificado é de 10 meses, a partir da data de publicação da homologação do resultado final.

Edital está disponível no Diário Oficial do Estado edição de 10/05/2017, a partir da página 115.Com informações Nany Damasceno