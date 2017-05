Polícia Federal apreende mais de 9 quilos de drogas no Juruá

A PF de Cruzeiro do Sul, apreendeu na tarde da última terça-feira (09), pelo menos 09 quilos de drogas, maconha e 100 gramas de crack, em uma pousada localizada no bairro da Baixa. Geiliane Lima da Silva, de 19 anos, que é natural de Sena Madureira e José Jardson de Brito, de 29 anos, natural de Cruzeiro do Sul, foram presos por suspeita de tráfico.

A polícia suspeita que a mulher embarcaria em um ônibus rumo à Rio Branco com a droga. O casal foi levado para Delegacia da Polícia Federal, onde foram ouvidos e encaminhados ao Presídio Manoel Nery da Silva. Com informações Juruá Online.