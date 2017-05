PMs que aparecem em vídeo espancando homens algemados têm prisão preventiva decretada

Justiça determinou prisão dos três nesta terça-feira (9) e, segundo a PM, os policiais estão presos no Quartel da Corporação. Vídeo viralizou nas redes sociais no último dia 26 de abril.

Os três policiais militares que foram flagrados agredindo três homens algemados com um pedaço de pau, chutes e tapas no Residencial Angico, bairro São Francisco, em Rio Branco, tiveram a prisão preventiva decretada pela Justiça do Acre. A informação foi confirmada nesta quarta-feira (10) pelo Comando Polícia Militar do Acre (PM-AC)

O mandado foi cumprido nesta terça-feira (9) e, de acordo Polícia Militar, os policiais estão presos no Quartel da Corporação.

Nas imagens, os três homens algemados aparecem deitados no chão próximo a um veículo enquanto um dos policiais, que está com um pedaço de pau nas mãos, começa a bater nos homens. Em seguida, um outro policial aparece dando tapas e batendo a cabeça do rapaz contra o chão.

Em determinado momento do vídeo, moradores passam pelo local, inclusive, uma mulher com uma criança nos braços, mas saem rapidamente. A pessoa que gravou as imagens se escondeu várias vezes com medo de ser vista pelos policiais. O tempo do vídeo é de quase três minutos.

Após o fato, os policiais chegaram a ser recolhidos na prisão disciplinar, mas em seguida foram soltos. Além do inquérito que tramita na Polícia Civil, a ação dos PMs é investigada pela Corregedoria Geral da Polícia Militar, por meio de um inquérito policial, e pelo Ministério Público do Estado (MP-AC), através de um procedimento investigatório criminal instaurado no dia 28 de abril.

