‘Não nos separem’: as órfãs siamesas que querem permanecer juntas e sonham em virar professoras

As gêmeas siamesas Consolata e Maria Mwakikuti sonham alto.

Elas têm 19 anos e estão no último ano do colegial em Iringa, na Tanzânia.

“Nossa expectativa é entrar na universidade e sermos professoras. Vamos dar aulas usando um projetor e computadores”, dizem.

Os pais morreram depois de elas nascerem.

Elas foram adotadas pela ONG católica Maria Consolata.

As adolescentes não querem passar pela cirurgia de separação.

E pretendem se casar com um único marido.

BBC Brasil