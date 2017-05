Na Baixada: Homem é morto com dois tiros de pistola na cabeça

Um homicídio foi registrado na tarde desta quarta-feira, 10, na rua Liberdade, bairro Sobral, área periférica de Rio Branco. A vítima Raimundo Nonato da Costa de 41 anos, vulgo Raimundão, foi alvejado por dois disparos de pistola 380 na cabeça.

De acordo com testemunhas, o homem estava sentado em frente a uma residência, quando dois indivíduos chegaram em um bicicleta, sem falar nada, o garupa desceu e atirou em Raimundo. Em seguida fugiram tranquilamente tomando rumo ignorado.

Uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi acionado, mas ao chegar ao local só constataram o óbito. Uma guarnição do 3º Batalhão de Polícia Militar (BPM), isolaram a área até a chegada da equipe do Instituto Médico Legal.

Ao ser feita a perícia no corpo da vítima, foi encontrado entorpecentes nos bolsos. A família relatou que Nonato era pertencente a facção Comando Vermelho (CV), e que essa era a terceira vez que tentaram contra sua vida.

”Raimundão” tinha várias passagens pela a polícia por diversos delitos. O caso será investigado pela Polícia Civil.

