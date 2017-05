Mulher tem casa incendiada supostamente porque o filho queria queimar uma cueca

Na noite desta terça-feira (9), um incêndio em uma residência foi registrado no Segundo Distrito de Rio Branco, na rua Estrada do Sol, no bairro Taquari, na casa de Francisca da Silva de Andrade, de 34 anos.

Ela estava em casa junto com seus dois filhos um de quatro e outro de seis anos. Ela disse que estava dormindo com o filho mais velho enquanto o filho de quatro anos ficou acordado vendo TV.

Ela acordou com o susto de uma das crianças falando que a casa estava pegando fogo. As únicas coisas que ainda conseguiu tirar de casa foram seus filhos. Quando os bombeiros chegaram nada mais conseguiram fazer, a casa de madeira seca já estava só as cinzas.

A mãe suspeita que seu filho de quatro anos teria colocado fogo na casa acidentalmente, pois ao ser questionado pela mãe ele afirmou ter trocado fogo em uma cueca e depois ter jogado debaixo da casa, o que fez o fogo logo se alastrar.

Agora sem ter nada para vestir e muito menos para comer, os filhos perderam todo material escolar e a mãe em desespero pede ajuda. Quem tiver interesse em ajudar entrar em contato pelo telefone 99967-4940, que falará direto com dona Francisca. Com informações contilnet