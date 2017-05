Marina diz que depoimento de Lula deve ser visto como normal

No dia em que o ex-presidente Lula esteve em Curitiba para depor ao juiz Sergio Moro nas investigações que envolvem pagamento de propina pela empreiteira OAS usando um apartamento tríplex, a ex-ministra Marina Silva fez defesa da Operação Lava Jato e disse que o depoimento do ex-presidente Lula deve ser visto como parte da normalidade no funcionamento das instituições.

“A operação Lava-Jato está desempenhando um papel importante no combate à corrupção e à impunidade no Brasil. O fato de uma pessoa ser investigada ou denunciada, não a condena e muito menos a inocenta a priori. Nossa jovem reconquistada democracia se consolidará na medida em que suas instituições sejam capazes de assegurar o cumprimento da lei igualmente para todos”, disse ela, completando que não se pode criar o precedente de que existem pessoas que são grandes demais, poderosas demais, importantes demais para serem punidas.

“Portanto, o depoimento e todo o processo jurídico envolvendo o ex-presidente Lula deve ser visto como parte da normalidade no funcionamento das instituições no Estado de Direito. Todos devemos apoiar o trabalho das instituições, da polícia e da Justiça, independente de preferências ou interesses políticos”, disse ela. Com informações ac24horas