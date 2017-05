Marcha Para Jesus é tema de encontro entre a apóstola Dayse e Sebastião Viana na Casa Rosada

A Marcha Para Jesus será realizada neste sábado, 13, em Rio Branco. O evento, com concentração inicial às 15h no Calçadão da Gameleira, é organizado e coordenado pela Igreja Renovada, que tem como líder a apóstola Dayse Costa.

A apóstola esteve no gabinete oficial do governador Sebastião Viana conversando sobre o evento e também convidou o governador para a Marcha.

Em sua página no Facebook, Viana postou: “No gabinete, recebi a pastora e amiga Deise Costa, da Igreja Batista Renovada, para um diálogo sobre o evento cujo objetivo principal é a união pelo bem e pela paz. Muita fé, comunhão e amor em mais uma Marcha pra Jesus no Acre!”. O governador não confirmou se participará do evento este ano.

Como acontece anualmente, os cristãos caminharão cantando músicas gospel pela Via Chico Mendes até o estacionamento da Arena da Floresta. Com informações ac24horas