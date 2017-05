Lene Petecão quer desconto na passagem de ônibus para alunos de cursinhos particulares

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Na manhã de terça-feira (9) a vereadora Lene Petecão (PSD) apresentou à mesa diretora da Câmara de Rio Branco uma proposta para que haja uma alteração na Lei nº 1.726, de 18 dezembro de 2008, que dispõe sobre a acessibilidade no transporte público coletivo.

Segundo a parlamentar, a aprovação da alteração irá beneficiar todos os estudantes do município, até mesmo para estudantes matriculados nos cursos preparatórios para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enen) ou pré-concursos.

“Este benefício precisa ser estendido a todos os estudantes, precisamos estar cientes de que quando o adolescente termina o Ensino Médio e não consegue passar imediatamente em uma faculdade, existe uma necessidade de que ele permaneça estudando e amplie seus conhecimentos, fazendo um curso preparatório, pois é o futuro do nosso município que está em pauta”, afirma Lene.

Ainda em sua defesa, a vereadora ressalta que quando um aluno sai da escola, em momento algum ele deixou de precisar do apoio da administração pública.

“Justamente nesta hora mais difícil, em que o estudante se encontra em fase preparatória e de transição, nós o excluímos do benefício fornecido a outros praticamente nas mesmas condições. Entendo que em momento algum ele deixou de ser estudante, por que então não podemos incluir nesta categoria os matriculados em cursos preparatórios particulares? Se a todos os estudantes da rede particular é concedido o benefício do preço da passagem em R$ 1,00”, encerrou.

