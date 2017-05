Jovens criam paródia sobre o desaparecimento de Bruno e série mundialmente famosa; veja o vídeo

Paródia trata desaparecimento de garoto no Acre e fitas K7 deixadas como pistas do paradeiro

O canal do YouTube do comediante Igor Macedo divulgou nesta quarta-feira (10) o vídeo com uma paródia envolvendo dois assuntos que estavam na boca de quase todos os jovens brasileiros no mês de abril: o desaparecimento de um garoto no Acre e a série da NetFlix “Os 13 porquês” (13 Reasons Why).

O vídeo retrata o que seria o misterioso desaparecimento de um garoto no Acre que acabada se misturando com o enredo da série norte-americana a partir do momento em que o jovem deixa fitas para ajudar os amigos a encontrar seu paradeiro.

Os comentários a respeito do vídeo dividem opiniões. Entre risadas e críticas “13 Reasons Acre” já começa a repercutir, e porque não dizer até mesmo viralizar nas redes sociais acreanas. Com informações contilnet

Assista o vídeo: