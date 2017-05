Internauta denuncia a invasão de carneiros e o descaso do Poder Público com o cemitério de Feijó

Na tarde desta quarta-feira (10), dona Edilsa Lacerda, que tem parentes mortos no Cemitério São João Batista, no município de Feijó, ficou indignada com o descaso das autoridades com o Cemitério.

Carneiros aproveitam grama alta e vivem no cemitério de Feijó /Foto: Reprodução

Segundo ela, o cemitério está abandonado, sem cuidados, tem muito mato, tem sepulturas que nem conseguem ser vistas e portão não existe mais.

Como se não bastasse o descaso, as ovelhas e cabras estão tomando conta do local, comem as flores colocadas pelos parentes e deixam mais sugeira no local.

Dona Edilsa pede providências das autoridades competentes, pois ninguém consegue entrar no cemitério quando os animais estão lá, porque eles correm atrás das pessoas.

Veja o desabafo da denunciante:

Esse local que vocês estão vendo, esses animais não é em uma fazenda ou chácara! Esse local é no cemitério São João Batista.

O matagal está tomando de conta, iluminação elétrica não existe nesse lugar. Quem é responsável a prefeitura ou o estado? Cadê o fiscal? Cadê a vigilância sanitária? Essas ovelhas vivem eternamente ai dentro, destroem tudo, flores, as coroas dos túmulos.

Fica impossível caminhar com tantas fezes desses animais espalhadas pelo chão. Um desrespeito total com os mortos. Olhem ai senhores vereadores, vocês que são os ficais da população.

Com informações contilnet