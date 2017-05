Governo afirma que o concurso da Polícia Civil está mantido

NOTA DE ESCLARECIMENTO

As Secretarias da Polícia Civil (SEPC) e da Gestão Administrativa (SGA) do Estado do Acre, vêm a público esclarecer que o processo seletivo realizado no último domingo, 7, será mantido obedecendo o que rege o conteúdo do edital, instrumento legal e que norteia a execução do concurso público de forma transparente.

Qualquer situação fora da legalidade será apurada com rigor estabelecido em lei e a empresa realizadora do certame será responsabilizada por qualquer situação que não esteja prevista no conteúdo do edital.

Carlos Flávio Portela Richard

Secretário de Estado de Polícia Civil

Sawana de Sá Carvalho

Secretária de Gestão Administrativa