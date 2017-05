Gladson comemora recuperação da BR-364 no Acre

O senador Gladson Cameli (PP-AC) comemorou a recuperação da rodovia BR-364. Segundo ele, em pouco tempo houve preenchimento de asfalto em dez quilômetros.

Além disso, segundo o senador, se não chover, as obras de restauração devem ser intensificadas a partir de 22 de maio.

Outra boa notícia, conforme disse Gladson, é que o Acre tem agora uma superintendência própria do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).

Gladson Cameli ressaltou ainda a importância que tem para o Acre a BR-364. A rodovia liga a cidade de Limeira, em São Paulo, até o município acriano de Rodrigues Alves.

— Agora, nós acrianos precisamos de uma força de São Pedro. Se não chover, tudo fica mais rápido. Estamos no final do inverno amazônico, e não se briga com a natureza. O homem deve se aliar à natureza para o bem de ambos. Mas, pensem comigo que cresci ouvindo as histórias do meu tio, o ex­-governador do Acre Orleir Cameli, sobre como se chegava de carroça saindo de Rio Branco até Sena Madureira. Com informações atribuna