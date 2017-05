Filho de goleiro do Atlético-AC nasce e recebe nome de ídolo da Chapecoense

O goleiro Cley Fernandes, o Babau, do Atlético-AC, está em festa. Nasceu na manhã desta quinta-feira (11), em Rio Branco, com 3,630kg e 49 centímetros, o primeiro filho do arqueiro com a esposa Marlynne: Danilo Fernandes. Em postagem em uma rede social, com a foto do primogênito, o jogador, que chegou a ficar cinco jogos, ou mais de 450 minutos, sem sofrer gol no segundo turno do Campeonato Acreano, comemorou o nascimento.

– Herança do Senhor. Seja bem vindo meu filho. #DaniloFernandes é o nome dele. #PapaiFeliz – anunciou.

Ao GloboEsporte.com, Babau conta que o nome do bebê foi escolhido para homenagear o goleiro Danilo, da Chapecoense, uma das vítimas fatais da tragédia área na Colômbia, no dia 29 de novembro de 2016.

– Seria Thomas Muller, em homenagem ao atacante alemão. Daí, depois da tragédia falei com a mulher que deveríamos colocar de Danilo, por ser goleiro e um grande ídolo. Não poderia deixar de homenageá-lo. Ela aceitou. Ficou até legal, meu sobrenome é Fernandes – explica, lembrando que a junção dos dois nomes remete também a outro jogador da posição, o goleiro Danilo Fernandes, do Internacional.

Babau se prepara com o elenco do Atlético-AC para a grande final do Campeonato Acreano, neste sábado (13), contra o Rio Branco. O Galo Carijó foi derrotado por 1 a 0 no jogo de ida, na Arena da Floresta, na capital do Acre, no último sábado (6), e precisa de uma vitória por, pelo menos, um gol de diferença para levar a disputa do título para as cobranças de pênaltis. Se vencer por dois ou mais gols de diferença, o time celeste conquista o bicampeonato. Empate dá o troféu para o Rio Branco. A partida começa às 17h (do Acre), na Arena da Floresta.

G1