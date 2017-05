Exército realiza Operação na fronteira com o Peru

Cerca de 160 (cento e sessenta) militares e Agentes da Polícia Federal estão atuando na região do município de Marechal Thaumaturgo (AC), na fronteira com o Peru. O batalhão está sendo empregado na área urbana do município e seu entorno, com ações na região da Comunidade Indígena dos Ashaninkas e Apolina Arara, nas calha dos rios Amônia e Juruá, na Foz do Breu e na linha de fronteira com o País vizinho. Em outros locais da área de atuação e de forma simultânea, tropas do 61º BIS estão operando nas regiões dos rios Azul e Môa, nas proximidades do Parque Nacional da Serra do Divisor e no entorno da área urbana de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, no Estado do Acre.

A operação totaliza um efetivo de 200 (duzentos) militares e está inserida no contexto da intensificação da presença da Força Terrestre na faixa de fronteira, sob coordenação do Comando Militar da Amazônia, sediado em Manaus (AM) e a 17 Brigada de Infantaria de Selva, sediada em Porto Velho (RO). As ações da tropa se caracterizam pelas atividades de patrulhamento terrestre e fluvial, controle de vias terrestres e fluviais, com a revista de embarcações, viaturas e pessoas, ações de reconhecimento de fronteira e Ação Cívico Social (ACISO), com atendimentos médicos e odontológicos às comunidades carentes na fronteira. Com informações Juruá Online.