Estadual de Corridas de Rua terá 2ª etapa no próximo sábado

A 1ª Corrida do Amendoim (segunda etapa do Campeonato Estadual de Corridas de Rua) acontece no próximo sábado, dia 13, com largada às 17 horas, em frente à Praça Central de Senador Guiomard (AC). O evento é uma promoção da Prefeitura da cidade, em parceira com a Federação Acreana de Atletismo (FACAt) e EstiloCrono Eventos Esportivos.

A prova terá dois percursos: de 5km e 10km, com as categorias “Morador” e “Geral”, sendo este último para os que não são munícipes da cidade acreana. Durante a competição, que ocorrerá nas principais ruas e avenidas da cidade, os atletas registrados na FACAt estarão buscando mais pontos no Ranking Estadual da categoria.

São esperados cerca de 200 participantes. Vão receber medalha de participação todos os 150 primeiros que atravessarem a linha de chegada. A corrida será cronometrada eletronicamente e os corredores do percurso de 10 km vão receber uma garrafa esportiva personalizada, um número de peito e ainda o chip de apuração.

Outro ponto positivo da prova é que haverá premiação em dinheiro para os três primeiros colocados da categoria geral, em ambos os sexos, o que coloca a prova sob a ótica das demais que ocorrem na Capital e interior do Acre.

As inscrições ainda podem ser presencialmente, na sede as prefeitura, ou virtualmente, pela internet, sempre ao custo de R$ 20. Basta acessar o site da prova: www.centraldacorrida.com.br/corridadoamendoim e fazer um breve cadastro, podendo utilizar, inclusive, o facebook.

