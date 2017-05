Bandidos armados fazem pai de empresário de refém e roubam caminhonete Hilux, no interior

Seu Leôncio Lino de Castro, de 69 anos, pai do empresário Leôncio Castro, morador na zona rural de Xapuri, viveu momentos de terror entre a madrugada e a manhã desta quinta-feira (11) quando quatro criminosos armados

entraram em sua residência. Dois deles saíram levando a caminhonete de seu Lino, uma Hilux cor prata de placa OXP 1422, enquanto outros dois mantiveram-no refém até aproximadamente às 8h da manhã.

Abalado, o empresário Leôncio Castro informou que os criminosos não chegaram a fazer mal ao pai, mas, sabiam muita coisa sobre o idoso, inclusive que ele está doente.

O fato foi registrado na delegacia de polícia de Xapuri. Os agentes começaram as investigações e as buscas com o objetivo de recuperar o veículo e prender os criminosos. O empresário divulgou o fato através da sua rede social “Facebook”. Com informações ac24horas