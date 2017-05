Ao lembrar de jogo entre Brasil e Alemanha, Fornek diz que Lula venceu Moro pelo placar de 7 a 1

O líder do PT na Câmara de Vereadores de Rio Branco, Rodrigo Forneck, resumiu sua impressão sobre o depoimento do ex-presidente Lula ao juiz Sérgio Moro: “Lembrei do jogo do Brasil contra a Alemanha: 7, Lula, 1, juiz Moro”. Na sessão desta quarta-feira, 10, também ao defender o petista, Forneck disse durante discurso que “duvida que Lula tenha colocado um centavo no bolso” de forma ilegal.

O ex-presidente prestou depoimento ao juiz Sérgio Moro, na sede da 13ª da Justiça Federal no Paraná, nesta quarta. O petista foi interrogado pelo processo em que foi acusado pelo MPF (Ministério Público Federal) do Paraná de receber como parte do pagamento de propinas pela OAS –em troca de três contratos da empreiteira com a Petrobras –um triplex no edifício Solaris, no Guarujá, no ano de 2009. Lula nega a posse e mesmo qualquer pedido sobre o imóvel. Com informações ac24horas