‘Alien Covenant’ entra em cartaz no Cinema de Rio Branco

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Pinterest(abre em nova janela)

Compartilhe no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Tumblr(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Pocket(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Compartilhe no Google+(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

O cinema de Rio Branco tem a estreia de mais um filme da franquia de Ridley Scott, “Alien Covenant”, nesta quinta-feira (11). Na continuação de “Prometheus”, os tripulantes de uma nave colonizadora chegam a um planeta que acreditam ser o verdadeiro paraíso inexplorado.

A beleza e a tranquilidade desvia o foco e esconde os verdadeiros perigos do local. Nem o fato de o planeta ter apenas um único habitante deixa os tripulantes desconfiados. Este longa faz parte da franquia de prelúdios de “Alien, o Oitavo Passageiro”, que pode contar com até quatro filmes.

O Cine Araújo está localizado no Via Verde Shopping, na Estrada da Floresta, 2.320, no bairro Floresta.

Confira a programação:

A Cabana

Dublado – 14h15;

Alien: Covenant

Legendado – 21h45;

Dublado – 14h, 16h30, 19h, 19h30 e 21:15;

Guardiões da Galáxia 2

Dublado – 16h, 21h45 e 19h;

Dublado 3D – 19h

Velozes e Furiosos 8

Dublado – 16h, 18h30, 21h

G1 Acre