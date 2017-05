Adolescente é atingido na perna durante tiroteio no bairro Cristo Libertador em Sena Madureira

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Na noite desta quarta-feira (10), no Bairro Cristo Libertador, município de Sena Madureira, distante 144 km de Rio Branco, um menor foi atingido por um tiro na coxa.

De acordo com poucas informações coletadas pela polícia, o menor estava sentado no meio-fio de sua rua, conversando com uns colegas, quando se deu início a um tiroteio, suspeita-se que seja entre facções, quando um dos tiros veio atingir o menor.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou a vítima ao Hospital Geral do município. A vítima não corre risco de morte. Várias guarnições estão percorrendo a cidade em buscas dos acusados. Até o momento ninguém foi preso. Com informações contilnet