Acre alcança destaque na melhoria da transparência e acesso à informação pública

O Acre alcançou a nota 9,3 na terceira edição da Escala Brasil Transparente, Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União (CGU), divulgado esta semana. O Acre foi um dos estados que mais evoluiu no ranking, com um índice de variação positiva de +5.97, aproximando-se definitivamente do padrão de excelência máxima.

A Escala Brasil Transparente avalia o grau de cumprimento de dispositivos da Lei de Acesso à Informação (LAI). Suas versões 1.0, 2.0 e 3.0 concentram-se na transparência passiva e por isso foram realizadas solicitações reais de acesso à informação aos entes públicos avaliados. A partir da EBT, a CGU pretende aprofundar o monitoramento da transparência pública e gerar um produto que possibilite o acompanhamento das ações empreendidas por estados e municípios no tocante ao direito de acesso à informação.

Na primeira edição do índice o Estado estava com nível de transparência considerado baixo e agora alcançou o padrão ideal. Por conta dos dados municipais, o estado ainda se encontra em 19º lugar, mas com destaque para os dados a cargo do governo estadual que são precisos e de fácil acesso. No Estado, a prefeitura de Rio Branco também foi destaque, com nota de 9,7, enquanto todos os demais municípios têm nota abaixo de 2. Com informações atribuna