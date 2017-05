Ação conjunta das polícias prende pai e filho que estariam furtando gado em Feijó

De acordo com o delegado de Polícia Civil de Feijó, José Obetânio dos Santos, nesta terça-feira (9) uma ação conjunta conseguiu prender Naudimir Silva Correia, de 45 anos, e seu filho Marcelo Lima Correia, de 20 anos, que estariam furtando bois da colônia Três Irmãos, baixo Rio Envira, zona rural de Feijó.

Na ocasião foi montada uma diligência comandada pelo sargento Ernesto e os soldados PM João Meireles e Bastos, que se deslocaram até a referida colônia e prenderam pai e filho. Com os suspeitos foram encontrados dois sacos de carnes, uma espingarda e vários cartuchos.

ai e filho foram capturados e a prisão foi comunicada ao juiz da comarca de Feijó, Alex Oivane, para devidas providências. Os dois foram acusados de furtar animais na região, prática conhecida no meio jurídico como “Abigeato”.

A população de Feijó, principalmente os criadores de animais e pequenos proprietários rurais, estão se sentido absolutamente desprotegidos por conta exatamente da ação e a ousadia dos acusados, que a todo custo tentam perturbarem o sossego e a tranquilidade da população.

O delegado Obetânio disse ainda que, nesta quarta-feira (10), ele e o capitão Augusto, comandante da Polícia Militar, reuniram-se com o juiz Alex Oivane e trataram de assuntos relacionados à violência e tráfico de drogas no município, a partir de então, as Polícias Civil e Militar travam mais um intenso trabalho contra estas práticas delituosas no município. Com informações contilnet