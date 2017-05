Traficante aceitava cartão do bolsa família como pagamento

O comerciante Francisco Avelino Leão, de 36 anos, foi preso em seu estabelecimento comercial na tarde desta segunda-feira, pela policia militar e civil do município de Marechal Thaumaturgo. Em sua posse os policiais encontraram 90 trouxinhas de pasta base de cocaína, um tablete de oxidado de cocaína, munições para diversos calibres, documentos pessoais, entre eles, 36 cartões do Programa Bolsa Família. Segundo o Major Moura, comandante da PM, usuários pagavam entorpecente utilizando cartões do bolsa família.

“São documentos retidos pelo fato de na maioria das vezes o usuário não ter como pagar a droga naquele momento. Ele atingia um grupo de pessoas com poder aquisitivo muito pequeno”, relatou.

O acusado será transferido para Cruzeiro do Sul, onde dever ser ouvido pela autoridade policial e possivelmente encaminhado par ao Presidio Manoel Nery da Silva. Com informações Juruá Online