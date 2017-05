Rodada tem Chape na Colômbia, Real Madrid e muito mais

A rodada de futebol desta quarta-feira promete muitas emoções. Primeiro com a Chapecoense, que fará a final da Recopa contra o Atlético Nacional, de Medellin, para onde a equipe se dirigia em novembro quando sofreu um acidente de avião.

Na América do Sul ainda há Taça Libertadores, Copa Sul-Americana e Copa do Brasil. Na Europa, Real e Atlético de Madrid farão o segundo jogo da semifinal da Liga dos Campeões. Confira os principais jogos do dia:

Campeonato Inglês

Southampton x Arsenal – 15:45

Liga dos Campeões

Atlético de Madrid x Real Madrid – 15:45

Copa Sul-Americana

Nacional (Paraguai) x Cruzeiro – 19:15

Atlético Venezuela x Palestino – 19:15

Universidad de Chile x Corinthians – 21:45

Liverpool (Uruguai) x Fluminense – 21:45

Taça Libertadores

River Plate x Emelec – 19:15

Copa do Brasil

Flamengo x Atlético-GO – 19:30

Santa Cruz x Atlético-PR – 21:45

Paysandy x Santos – 21:45

Recopa Sul-Americana

Atlético Nacional x Chapecoense – 21:45