Reforma da cozinha do Huerb entra na reta final

Falta pouco para que seja concluída a obra de reforma da cozinha do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb). A empresa responsável pelo serviço deve concluir o trabalho no mês que vem.

A cozinha da unidade de saúde passa por uma completa mudança, com o remodelamento da parte elétrica e hidráulica, colocação de um novo piso, troca da cobertura e implantação de forro térmico (manta), adicionamento de pontos de água em pontos estratégicos para alimentar os fogões e o planejamento da exaustão.

Além da obra, ainda estão em processo de licitação novos equipamentos que vão melhorar ainda mais as condições de trabalho na cozinha, como exaustor, panelas, jogos de mesas e cadeiras fixas e um sistema de refrigeração. A obra, estimada em cerca de R$ 230 mil, está sendo custeada com recursos próprios do estado.

“Estamos próximos de reinaugurar a cozinha e ficamos felizes de poder melhorar ainda mais as condições do local onde são produzidas as refeições consumidas pelos nossos pacientes. Uma refeição de qualidade contribui para a recuperação daqueles que aqui estão recebendo tratamento”, destaca Fabrício Lemos, gerente do Huerb.

Quando voltar a funcionar, a cozinha do Hospital de Urgência e Emergência deve preparar, diariamente, mais de duas mil alimentações, entre café da manhã, lanches, almoço, jantar e ceia, que são servidas aos pacientes.

Agência de Notícias do Acre