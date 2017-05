Real leva susto, mas avança e pega a Juventus na final da Champions

A final da Liga dos Campeões da Europa está definida. O Real Madrid passou pelo Atlético de Madrid nas semifinais e vai enfrentar a Juventus na decisão da competição, que acontecerá em jogo único, no dia 3 de junho, sábado, no Millennium Stadium, em Cardiff, no País de Gales.

O clássico e a classificação

O Real Madrid levou um susto do Atlético de Madrid no segundo jogo entre as equipes pelas semifinais da Champions. A equipe do brasileiro Marcelo e do astro Cristiano Ronaldo, que venceu a primeira partida por 3 a 0, sofreu dois gols em cinco minutos, ainda no primeiro tempo do duelo. Saúl Ñiguez abriu o placar e Griezmann, de pênalti, ampliou. O Real descontou com Isco.

Já no segundo tempo, o jogo ficou lá e cá. O Atlético, que jogava em casa, buscou o terceiro gol a todo momento, mas o Real não se intimidou e também mostrou sua força, chegando com muito volume de jogo no campo de defesa do rival. O goleiro Navas, do time merengue, salvou a pátria em diversas ocasiões.

Apesar da derrota, o Real Madrid avançou, com uma vitória no placar agregado por 4 a 2.

Cristiano Ronaldo e Marcelo

O brasileiro Marcelo e o português Cristiano Ronaldo brilharam na partida de ida. Mas neste segundo jogo, a dupla não repetiu a atuação de gala que representou a classificação à final da Champions. Entretanto, os craques estiveram bem no jogo e foram fundamentais para o Real Madrid se manter forte durante os 90 minutos da partida.