Preso se transveste de mulher para tentar fugir, mas é desmascarado

Um excelente plano de fuga “escorregou” em um detalhe , o salto alto. Um detento da prisão de segurança máxima de San Pedro Sula, em Honduras, foi desmascarado ao tentar fugir vestido de mulher porque os policiais desconfiaram do jeito que ele caminhava com os sapatos femininos.

Outro ponto, segundo o Extra, foi a voz grossa com a qual Francisco Herrera Argueta, de 55 anos, respondeu aos guardas. O figurino, no entanto, estava praticamente impecável. O detento usou peruca loira, óculos escuros, colocou enchimentos no peito e até pintou as unhas de cor de rosa.

Argueta, que é conhecido como Don Chico e cumpre pena desde 3 de setembro de 2015 por porte de arma de fogo e assassinato, usou ainda o nome de uma visitante: Jacinta Elvira Araújo. A identidade dela estava com os guardas e a estratégia de Argueta, que também é chefe de uma gangue local, era sair como se fosse ela ao fim do horário de visitas.

Porta-voz da polícia hondurenha, Bayron Sauceda disse que o detento conseguiu enganar vários guardas em diferentes pontos de verificação de segurança. O problema foi quando um dos policiais perguntou o número de identidade da Jacinta Araújo e ele respondeu sem afinar a voz. A tentativa de fuga rendeu a “Don Chico” a transferência para a prisão El Pozo, em Santa Barbara, que tem esquema de segurança ainda mais reforçado do que a anterior.