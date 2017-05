Polícia prende vândalos destruindo iluminação de praça

Na noite de terça-feira, 9 de maio, policiais militares de Jordão, efetuaram a prisão de quatro homens suspeitos de destruição do patrimônio público. Francisco da Cruz do Carmo da Silva, 39 anos, Jose da Silva de Paiva, 19 anos, Antonio De Oliveira Gomes, 23 anos e Jose da Silva de Paiva, 19 anos, demonstrando sinais de que haviam consumido bebidas alcoólicas ou outras substâncias tóxicas, estavam no espaço publico conhecido popularmente por “mirante” e são acusado de quebraram as lâmpadas dos postes de iluminação.

Todos foram conduzidos até a delegacia de polícia local onde estão à disposição da polícia judiciária. Com informações atribuna