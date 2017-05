Patrulhamento do Giro da PM volta a funcionar após mais de dois meses suspenso

Giro do 3º batalhão da PM voltou a atuar nesta quarta-feira (10) no bairro Sobral. Patrulhamento estava suspenso desde fevereiro deste ano e deve voltar de forma gradativa em outros bairros.

pós mais de dois meses suspenso, o Grupamento de Intervenções Rápidas e Ostensivas (Giro) da Polícia Militar do Acre (PM-AC) foi reativado nesta quarta-feira (10) na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco. O patrulhamento suspendeu as atividades temporariamente em fevereiro deste ano. O Giro funcionava com policiais do 1º, 2º, 3º, 4º e 5º batalhões. Além do 3º BPM, os outros também devem retornar, segundo a PM, mas de forma gradativa.

Após a suspensão, em fevereiro deste ano, a PM afirmou que a medida foi tomada devido ao período de chuvas no estado, por isso, as guarnições passaram a operar em caminhonetes. A PM também informou, na época, que havia renovado o contrato com a empresa responsável pela manutenção das motocicletas usadas nas ações, mas enfrentava dificuldades com materiais danificados.

O capitão Silva Araújo, que atua no 3º batalhão, afirma que o retorno do Giro reforça as ações de segurança que são executadas na área. “O Giro nos dá uma maior mobilidade, então conseguimos chegar mais rapidamente nos locais onde foram registradas ocorrências”, destaca.

Giro havia sido suspenso e voltou a funcionar na Baixada da Sobral. Patrulhamento deve retornar em outros bairros de forma gradativa (Foto: Divulgação/PM-AC)

Suspensão foi causada por sucateamento, diz coronel