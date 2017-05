‘Pastor-exorcista’ é condenado a 36 anos de prisão por queimar mulher

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Juan Gregorio Rocha, que proclama ser pastor, e mais três pessoas foram condenados a 36 anos de prisão por terem queimado viva Vilma Trujillo, de 25 anos, em um suposto ritual de exorcismo na Nicarágua.

Em 12 de fevereiro, um grupo levou Vilma para “uma oração de cura”. Seis dias depois, ela foi queimada em uma fogueira. A mulher sofreu queimaduras em 80% de seu corpo e morreu depois de uma semana de agonia.

Entre os condenados há uma mulher que passará 30 anos na prisão por estar também envolvida no homicídio. Outros implicados também foram condenados a 30 anos já que a legislação do país não prevê uma pena maior, segundo o portal La Prensa. Com informações da Sputnik Brasil.