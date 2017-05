Indígenas Kulinas são flagrados novamente recolhendo lixo e objetos em lixão no Acre

médico Rosaldo Aguiar denunciou, no último sábado (6), a situação de índios da etnia Kulina que estavam em um lixão catando restos de alimentos e latinhas de refrigerante e cerveja para venderem no município de Feijó, distante 350 km da capital Rio Branco. O local, segundo Aguiar, estava repleto de urubus, além disso os indígenas teriam entrado em contato com lixo hospitalar o que, segundo ele, concentra vírus, fungos, bactérias e verminoses de alta contaminação.

Ao G1 , o vice-prefeito de Feijó, Cláudio Braga, disse que devido as chuvas constantes no período conhecido como inverno amazônico, o maquinário que atuava na manutenção do lixão precisou ser retirado. Porém, a gestão já iniciou o aterro do local e deve providenciar uma cerca para que não haja acesso. Também deve ser instalada uma guarita para que a entrada e saída de veículos e pessoas seja monitorada.

“Fizemos um levantamento dos preços e o valor para a cerca já foi liberado. Com a chegada do verão esperamos que em breve a cerca de proteção esteja concluída. Não podemos proibir os indígenas de ir e vir, mas fazemos a nossa parte. Vamos construir um aterro sanitário e, ainda esse ano, devemos encontrar um outro local, que seja mais distante da área urbana do município, para depositar o lixo”, afirma.

A reportagem também entrou em contato com Luiz Valdenir Silva de Souza, coordenador da Regional do Juruá da Fundação Nacional do Índio (Funai). Segundo ele, a Funai trabalha com os demais órgãos municipais, estaduais e federais para tentar resolver a situação. Souza afirma que a situação é delicada, por isso, a Funai atua em uma área emergencial para identificar as necessidades que motivaram os índios a sair das aldeias e buscar a cidade e encaminhá-los de volta às aldeias.

“Estamos fazendo essa parte de diagnóstico da situação e providenciando um apoio para auxiliar eles no retorno. Muitas vezes ocorre que os indígenas procuram a zona urbana para resolver situações envolvendo benefícios ou documentos e acabam precisando ficar algum tempo para buscar essa solução. Porém, a economia deles não é suficiente e acabam entrando nessa situação que tem se agravado nos últimos anos. Por isso, estamos buscando o diálogo com todos os envolvidos para implementar um plano que possa reverter essa situação”, destaca.

Prefeitura deve fazer aterro em lixão e instalar cerca de proteção (Foto: Rosaldo Aguiar/Arquivo Pessoal)

“Descaso é total”, diz médico

O médico lamenta a situação e diz que o lixão fica dentro da cidade. Segundo ele, é comum encontrar os indígenas cantando materiais no lixão e também em outras áreas da cidade. Aguiar relata que além de adultos muitas crianças indígenas também vão até o lixão e entram em contato com vários tipos de materiais descartados.

“A situação toda é muito insalubre, parece que estão abandonados. O descaso é total e os índios acampam do outro lado do rio sem ajuda nenhuma. Outro problema é que temos um hospital que não atende a demanda do município, então se essas pessoas forem contaminadas não vamos poder dar um atendimento de qualidade”, lamenta o médico.