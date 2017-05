Grupamento GIRO é reativado na região da Baixada da Sobral

A região da Sobral ganhou um importante reforço no combate à criminalidade, pois o comando do Terceiro Batalhão de Polícia Militar (3° BPM) reativou na tarde desta terça-feira, 9, o Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (GIRO 3).

“Com apoio do Comando conseguimos superar os desafios, e hoje celebramos o retorno do grupamento. É mais uma reforço das atividades na área da baixada. Sabemos que​ o GIRO faz a diferença, pela questão da velocidade e mobilidade”, destacou o Capitão Silva Araújo.

Abordagens​ e apreensões

O grupamento realizou patrulhamento em diversos bairros da baixada da Sobral. Durante umas das abordagens, um homem foi conduzido para Delegacia de Flagrantes (Defla), pois estava com uma barra de maconha e duas trouxinhas de cocaína. Os policiais ainda apreenderam uma motocicleta com restrição de roubo. Com informações ac24horas