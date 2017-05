Futsal abre Calendário Esportivo de Rio Branco

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL), abre neste sábado, 18, a partir das 18h, no Ginásio do SESI, o 5º Campeonato Municipal de Futsal. O início da competição marca a abertura do Calendário Esportivo 2017. São ao todo, cento e vinte equipes, 104 masculinas e 16 femininas.

Os jogos serão realizados nas quadras dos bairros da capital. Conforme definido em congresso técnico, a tabela com dia, horário e local dos jogos será entregue aos participantes durante a solenidade de abertura do campeonato. As equipes vencedoras serão premiadas com troféus e medalhas.

O Campeonato Municipal de Futsal do ano passado reuniu 1.906 jogadores. Número inferior aos deste ano, quando envolve 2.080 atletas. “É um evento que vem crescendo e a cada ano é maior o número de participantes”, observou o secretário de Esporte, Afrânio Moura.

Simultaneamente à realização do Campeonato de Futsal, a SEMEL organiza ainda o Congresso Técnico do Copão Comunitário, outro grande evento do Calendário Esportivo que em 2017 deve envolver mais de quatro mil atletas de 180 bairros de Rio Branco que participarão este ano.

Asscom